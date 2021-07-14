أحمد عز يكشف مصيره بعد اختيار «كرارة» لبطولة الجزء الثاني من "هجمة مرتدة"

يعيش الفنان أحمد عز حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي بمسلسل "هجمة مرتدة"، ويعرض له في السينما حاليًا فيلم "العارف"، كما أنه انتهي مؤخرًا من تصوير فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة ولازال يوصال تصوير فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان حامد والذي يشارك فيه مع كريم عبدالعزيز.

ولكن الجميع يتسائل حاليًا عن عمل أحمد عز الدرامي المقبل خاصة أن الاتجاه حاليًا لأمير كرارة في تقديم الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" مع المخرج أحمد نادر جلال.

وقال أحمد عز أثناء العرض الخاص لفيلمه: "أنا طبيعتي كفنان مش بحب أقدم مسلسل كل سنة بحب أعمل مسلسل كل أربع سنوات بالتالي أنا معنديش مشكلة أن أغيب عن موسم رمضان اللي جاي واللي بعده".

ويعد فيلم "العارف" الأضخم إنتاجًا في السينما المصرية وتم تصويره بين 4 دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة وتم الانتهاء من تصوير علي مدار عامين بسبب انتشار فيرس كوورنا وصعوبة السفر خارج مصر الفترة الحالية.

ويشارك في بطولة فيلم "العارف" بجانب أحمد عز كل من أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وأقيم العرض الخاص للفيلم أمس بحضور كل أبطاله من النجوم بجانب حضور عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم وتقديم التهنئة لصناعه علي رأسهم كريم فهمي ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أسامة أوس أوس ومحمد أنور وجميلة عوض والمخرج حسام الحسيني والمطرب محمد عطية.