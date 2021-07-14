الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المفتي يوضح رأي الشرع في صرف الزكاة لإنشاء مباني لذوي الاحتياجات الخاصة

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، إن الأصل في الزكاة أنها لا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.

وتابع: "أي أنها تكون لبناء الإنسان فبل البنيان، واشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يعسر ذلك كما في مصر (سبيل الله)، وقد جعل جماعة من العلماء من مصرف (وفي سبيل الله) مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك، أخذًا بظاهر اللفظ في قوله تعالى" وفي سبيل الله".

وأضاف المفتى، أنه يجوز الصرف من الزكاة في إنشاء مبنى خاص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا لم تفِ أموال التبرعات والصدقات لعمل ذلك، عملا بقول من أجازه من العلماء.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء، حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تقوم ببث مباشر دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفء علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها.
 

رأي الشرع في صرف الزكاة لإنشاء مباني لـ ذوى الاحتياجات الخاصة مفتى الديار المصرية الأسبق الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ذوى الاحتياجات الخاصة المؤسسات الخيرية

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تجارة القبح

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