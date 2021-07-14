طباعة 20 ألف نسخة جديدة من مجلة «المحاماة» لتوزيعها على الفرعيات

أعلن عضو مجلس نقابة المحامينK مقرر لجنة الفكر القانوني محمد راضي مسعود، أن نقيب المحامين رجائي عطية، وافق على طباعة عدد عشرين ألف نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة عام 2021، وذلك لتوزيعها على النقابات الفرعية.

وكانت نقابة المحامين قد وزعت في وقت سابق 60 ألف نسخة من المجلة على النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية.

فيما أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي، عن استمرار توزيع مجلة المحاماة على المحامين أعضاء النقابة الفرعية، وذلك بموجب الكارنيه، إلى جانب استمرار توزيعها ببعض من الجزئيات.

وصرحت ولاء علي، عضو مجلس النقابة الفرعية، بأن مجلة المحاماة يتم توزيعها بمحكمة مصر الجديدة بنقابة أسرة عين شمس لدى موظف النقابة، مشيرة إلى أنه يتم توزيعها أيضًا بمقر محامي عين شمس والمفتوح يوميًا لاستقبال المحامين.

وأكدت عضو مجلس الفرعية، أن مجلة المحاماة غنية بالمعلومات القانونية القيمة، والأحكام الثمينة التي تفيد المحامين، وعلى من يرغب في الحصول عليها فليتوجه إلى الأماكن المذكورة سلفًا.

عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاءK جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

,عقدت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات: المنوفية – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – المحلة الكبرى – كفر الشيخ – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.

