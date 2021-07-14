الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. الاتحاد العربي للمكتبات يعقد ندوة «الرسائل الجامعية العربية» أونلاين

الاتحاد العربي للمكتبات
الاتحاد العربي للمكتبات

يعقد الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات، ندوة تحت عنوان "الرسائل الجامعية العربية - إشكاليات الضبط والإتاحة والحقوق"، أون لاين، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت 17 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة من مصر كل من: “الدكتور محمد فتحي عبد الهادي، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد زينهم، رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية”.

كما يحاضر في الندوة من سلطنة عمان، الدكتور نبهان الحراصى، عميد كلية الآداب  والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور مساعد بن صالح طيار، المدير التنفيذى لشركة “دار” المنظومة.

ويدير الندوة الدكتور عماد عيسى صالح، أستاذ علم المعلومات بجامعة حلوان، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.

واختار مجلس إدارة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، واللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور حسن السريحي رئيس الاتحاد، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لوزارة الثقافة، منسقا عاما للاتحاد على مستوى جمهورية مصر العربية بجميع محافظاتها.

وقال عثمان، إن ترشيحى لهذا المنصب جاء من منطلق إيمانه الكامل بالعمل التطوعي لخدمة العلم والباحثين وحبي للمهنة وتخصص المكتبات والمعلومات التى تعد من أشرف المهن لتعلقها بالكتاب، وخدمة جميع التخصصات العلمية والفنية والمعرفة البشرية، مضيفا أنه رشح لهذا المنصب أيضا ليكون لسان حال الاتحاد بكل دولة عربية، لتنسيق العضوية للمتخصصين والعاملين فى حقل المكتبات بكل أنواعها ومراكز المعلومات والأرشيفات المختلفة وتغطية أنشطة وخدمات الاتحاد والإعلان عنها، مشيرا إلى أنه حصل على لقب المدير  المثالي بوزارة الثقافة فى عام 2019.

الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الرسائل الجامعية العربية إشكاليات الضبط والإتاحة والحقوق مكتبة القاهرة الكبرى وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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