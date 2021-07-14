حرارة ورطوبة.. حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يسود من اليوم وحتى الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية لـ"للدستور" أنه بالنسبة لحالة الطقس أول أيام عيد الاضحى المبارك 2021، ستكون الأجواء متشابهة لطقس هذه الأيام من خلال ارتفاع نسب الرطوبة منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف شاهين: "أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة في الشواطئ، حيث يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال فترات النهار على كل الأنحاء، حار في فترات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين المقبل، يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.