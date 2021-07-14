90.96 مليار دولار استثمار أجنبي بالصين في النصف الأول من 2021

أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء بأن الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في البر الرئيسي الصيني قفز بنسبة 28.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 607.84 مليارات يوان

(90.96 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة فإن الحجم زاد بنسبة 27.1 % عن نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 482.77 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة بنسبة 33.4% على أساس سنوي، مع زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 42.7 %.

وزاد الاستثمار من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 49.6% ، وارتفع الاستثمار من رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 50.7% و 10.3% على الترتيب في النصف الأول.

وتعاني الصين من أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونًا و755 ألف حالة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و48 ألف حالة.