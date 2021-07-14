مصادر بـ«الصحة»: انتهاء الإفراج الجمركى لـ210 آلاف جرعة لقاح «سبوتنيك»

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من الإفراج الجمركي لـ210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في (Sputnik V) الروسى المضاد لكورونا من جانب هيئة الدواء المصرية، التي وصلت مصر الشهر الماضى ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، حيث سيتم وصول باقى الجرعات على دفعات فى الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الشحنة تأتى فى إطار مجهودات الدولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنها خضعت لتحليل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز تطعيم المواطنين فى كل المحافظات، حيث إن الشحنات تخضع لـ4 اختبارات أساسية.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 10 ملايين جرعة، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت أنه تمت زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.