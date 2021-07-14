الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«الصحة»: انتهاء الإفراج الجمركى لـ210 آلاف جرعة لقاح «سبوتنيك»

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من الإفراج الجمركي لـ210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في (Sputnik V) الروسى المضاد لكورونا من جانب هيئة الدواء المصرية، التي وصلت مصر الشهر الماضى ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، حيث سيتم وصول باقى الجرعات على دفعات فى الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الشحنة تأتى فى إطار مجهودات الدولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنها خضعت لتحليل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز تطعيم المواطنين فى كل المحافظات، حيث إن الشحنات تخضع لـ4 اختبارات أساسية.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 10 ملايين جرعة، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت أنه تمت زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية. 

 وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

الصحة الافراج الجمركي لقاح سبوتنيك وصلت مصر التعاقد الجرعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

«زايد»: «الصحة العالمية» تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار كورونا

الرئيس السيسي لـ«الحريري»: مصر تدعم مساركم السياسي لاستعادة استقرار لبنان

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

انهيار طالبات «علمي رياضة» بالإسكندرية بعد امتحان الرياضة البحتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟