مسئول صحي تونسي: سنسيطر على كورونا بحلول أكتوبر 2021

أكد عضو لجنة مكافحة كورونا ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح في تونس، هاشمي الوزير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس مع حلول أكتوبر القادم.

وقال الوزير إن "حوالي 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، إضافة إلى أننا سنتمكن من تلقيح حوالي 5 ملايين شخص إلى حدود شهر سبتمبر"، وفق ما نقلت عنه إذاعة "موزاييك إف إم".

كما أضاف أن "هذا ما سيجعلنا أمام نسبة مئوية مرتفعة من المواطنين المحصنين من الفيروس وهي 70%".



وتواجه حكومة هشام المشيشي وحزامها البرلماني بقيادة حركة النهضة، اتهامات من قبل الأوساط السياسية والنيابية بالفشل والعجز والتقصير في مكافحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الخميس، أن "الشعب التونسي فقد الثقة في حكومة المشيشي التي تتلقى التعليمات من شيخ الإخوان"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشددة على أن "هذه الحكومة تستهدف المواطن مباشرة عبر تجريمه في مقابل تنصلها من المسئولية".

زيادة كبيرة



يشار إلى أن تونس تشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وامتلأت وحدات الرعاية المكثفة عن آخرها، بعد نجاح البلاد باحتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

إلى ذلك سجلت تونس أمس الثلاثاء، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

وفي المجمل، سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بكورونا ونحو 16500 وفاة.

خلّف إعلان السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية في البلاد، حالة متزايدة من القلق والخوف لدى المواطنين في ظل تصاعد المنحى الوبائي الذي تسبب في تسجيل نحو 16 ألف وفاة حتى الآن.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انقذوا_تونس من كورونا، في نداء موجه إلى العالم بكل اللغات بسبب ما آل إليه الوضع الوبائي، فيما دعا آخرون المواطنين إلى التعويل على أنفسهم لمجابهة الجائحة بعد أن أثبتت الحكومة عجزها عن إدارة الأزمة.