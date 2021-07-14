لجمالك.. أخصائية جلدية توضح السن المناسب لبدء جلسات الليزر

تعتبر جلسات الليزر من الأمور التي تسعى لها الفتيات الفترة الأخيرة، لتميزها عن غيرها من الوسائل الأخرى لإزالة الشعر الزائد من الجسم، وخلال السطور التالية نوضح كيف يمكن الاستفادة القصوى من جلسات الليزر للحصول على النتيجه المرجوة، وفقا لنصائح الدكتورة مها أبو زيد أخصائية الجلدية.

وقالت أبو زيد لـ"الدستور"، إن السن المناسب لبدء جلسات الليزر هو في عمر 18 عاما، حتى لا يحدث خلل للهرمونات الخاصة بالفتاة وللحصول علي النتيجة وهي تقليل نمو الشعر مع مرور الوقت والالتزام بالجلسات.

وأكدت أن من مميزات الليزر عدم التعرض للحروق أو الألم أو ظهور الحبوب، وكذلك عدم ترهل الجلد بالمقارنة بالوسائل الأخرى لإزالة الشعر.

أوضحت أبو زيد أنه قبل الليزر يجب عدم تناول الفتاة أدوية خاصة بحب الشباب، حيث أن هذه الأدوية تعمل على جفاف الجلد، بالتالي اسمرار المنطقة خلال الجلسات، وعدم تعرض البشرة لأشعة الشمس من خلال "تان" أي تغيير لون الجلد، والتأكد من عدم تعرض الفتاة لمدة شهر يسبق الجلسات لوسائل إزالة الشعر من الجذور حيث يتم الاحتياج للجذور خلال الجلسات.

وأضافت أن الخطوات التي تسبق جلسات الليزر تشمل التأكد من عدم وجود خلل في الهرمونات من خلال الطبيب وإجراء التحليلات التي تخص ذلك، التأكد من وظائف الغدة الدرقية وهرمونات الذكورة والأنوثة، وعمل سونار على المبيضين للتأكد من عدم وجود أسباب صحية لزيادة الشعر لديها وفي حالة وجود الأمر الأخير يتم معالجة الحالة الصحية في آن واحد مع إجراء جلسات الليزر.

ونوهت إلى أن متوسط جلسات الليزر يختلف من مكان لآخر، ولكنه من ٦- ٨ جلسات في المتوسط، وهناك من يزيد عن هذا وهناك من يقل.

وتابعت أبو زيد أن هناك عوامل تزيد من نمو الشعر بصورة سريعة ولكن لا يعود مثل ما سبق بالطبع، مثل نشاط الغدة الدرقية حيث يزيد من نسبة ظهور الشعر أو أدوية الفيتامينات فهناك نسبة منها تزيد من نمو الشعر أيضا.