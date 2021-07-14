الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإذاعة السويسرية: «آبي أحمد» شوه صورته بانتهاكاته في تيجراي

أبي أحمد
أبي أحمد

قالت اذاعة "سويس انفو" السويسرية العالمية، إن العنف والمجازر العرقية والمجاعة المتزايدة في إقليم تيجراي الإثيوبي "شوهت صورة رئيس الوزراء، آبي أحمد كقائد إصلاحي شاب". 

واستنكرت الإذاعة ما تردد عن فوز "آبي" في الانتخابات التشريعية بأغلبية واسعة، مؤكدة أن الحائز على جائزة نوبل للسلام سعى فقط للحصول على دعم شعبي واسع، وهو ما دفع قوات تيجراي لشن هجوم جديد على الإقليم المحاصر، الذي يشهد صراعا داميا منذ ثمانية أشهر. 

ولفتت الإذاعة إلى أن الحرب بين الجيش الحكومي وقوات تيجراي وصلت إلى نقطة تحول في أواخر يونيو، عندما شنت جبهة تحرير تيجراي هجومًا مضادًا سمح لهم باستعادة جزء كبير من الإقليم وأجبرت الحكومة على إعلان وقف إطلاق النار.

ونقلت عن المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي جيتاشيو رضا قوله لوكالة فرانس برس "قمنا بهجوم مضاد وتمكنا من هزيمة فرق قوات الدفاع الفيدرالية وقوات منطقة أمهرة المجاورة".

وأفادت الإذاعة السويسرية أن هذا الهجوم الجديد يأتي بعد الإعلان عن فوز حزب الرخاء الذي يتزعمه آبي أحمد في الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو الجاري. 

وأضافت أن رئيس الوزراء الإثيوبي سعى للحصول على دعم شعبي واسع في هذه الانتخابات، ولكن شوه العنف والمجازر العرقية والمجاعة المتزايدة في تيجراي صورته كقائد إصلاحي شاب. 

ولفتت إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 400 ألف شخص من "مجاعة" في هذه المنطقة و 1.8 مليون آخرين "على شفاها"، مستنكرة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من قبل الحكومة.

ونوهت إلى أن برنامج الغذاء العالمي أرسل، مساء الاثنين الماضي، قافلة محملة بـ 900 طن من المواد الغذائية والمواد، وأكد على الحاجة إلى إرسال ضعف هذه الكمية كل يوم لتلبية احتياجات السكان في تيجراى.

وبينّت أن الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل طلب من دول الاتحاد، الإثنين الماضي، النظر في فرض عقوبات على إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

من جهته، استنكر نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حليف أديس أبابا، "أعمال التطهير العرقي" في تيجراي، ودعا أطراف النزاع إلى حماية المدنيين.

سويس اينفو السويسرية العالمية إقليم تيجراي الإذاعة فرانس برس الإذاعة السويسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

«زايد»: «الصحة العالمية» تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار كورونا

الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

الرئيس السيسي لـ«الحريري»: مصر تدعم مساركم السياسي لاستعادة استقرار لبنان

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟