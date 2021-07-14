طلاب الثانوية عن امتحان الجبر والهندسة الفراغية: «ميتحلش والوقت قصير»

أدى طلاب الثانوية العامة بمدن ومراكز محافظة قنا، اليوم الأربعاء، امتحان الجبر والهندسة الفراغية، فيما سادت حالة من الاستياء والتوتر والقلق والمخاوف لدى الطلبة عقب خروجهم من لجان الامتحانات، وذلك بسبب صعوبة أسئلة الامتحان، وضيق الوقت المخصص لهم، بحسب ما أكد عدد من الطلاب.

وقال محمود سيد، أحد طلاب الثانوية العامة في نجع حمادي، إن “الامتحان كانت به صعوبة بالغة، حيث أنه كان في مستوى العلماء وليس مستوي الطالب المتوسط”.

وأضاف: “الامتحان كان صعب جدًا، والوقت لم يكن كافيًا لأداء امتحان به تلك الصعوبة وفيه طلبة كتير سابت أسئلة متحلتش بسبب صعوبتها وضيق الوقت”.

وأكد حسن عبد الراضي، أحد طلاب الثانوية بنجع حمادي، أن “ساعتين لحل تلك الأسئلة ليست كافية على الإطلاق”.

وتابع: “الامتحان ميتحلش والوقت مش كفاية لحل 25 سؤال، وامتحان اليوم تشبه صعوبته صعوبة امتحان اللغة العربية في أول أيام الامتحانات”.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، (الشعبة العلمية/ رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالى 1179 طالبًا وطالبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية (take home exam) بالهاتف المحمول.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

