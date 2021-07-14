الكنيسة تحيي ذكرى ٣ من أشهر قديسيها.. ودير الأنبا شنودة يستقبل الزوار

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار 3 أيام بتذكار عدد من أشهر قديسيها، وهم الأنبا بيشوي، والأنبا شنودة رئيس المتوحدين مؤسس رهبنة التوحد بمصر، والأنبا كاراس من أحدث قديسي العصر الحديث بالكنيسة.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، صلوات القداس الإلهي لعيد رحيل القديس الأنبا بيشوي، فى ديره بوادي النطرون، بمشاركة 4 من الآباء الأساقفة -رؤساء الأديرة- وعدد من الرهبان.

كما قام قداسته بتطييب رفات جسد القديس الموجود بمقصورته فى كنيسة الدير الأثرية.

وتحتفل إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديسين الثلاث، من خلال تنظيم صلوات العشية والقداسات، بحضور أعداد محدودة من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتنظم نهضات روحية مسائية خلال فترة الاحتفالات، تستمر لمدة أسبوع ببعض الإيبارشيات مثل سوهاج وطهطا.

في سياق متصل فتح دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، أبوابه للزوار كعادته السنوية، خلال الأسبوع الجاري، والتي تستمر على مدار أسبوع، وذلك احتفالا بتذكار رحيل القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد الرسل القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبق هذا العيد صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: “لكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون”.