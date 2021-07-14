نائب رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

ترأس الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ومدير إدارة الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بالجامعة.

وقال مشير أحمد صيد مدير عام ادارة الدراسات العليا والبحوث، إن جلسة المجلس بدأت بتهنئة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، أنه تم مناقشة إعادة قيد عدد من الطلاب المقيدين لدرجة الماجستير، وتجميد قيد بعض الطلاب بقبول الاعذار المقدمه منهم وخاصة المجندين بالقوات المسلحه، حيث تم دراسة المعوقات المتعلقة بطلاب الدراسات العليا بالجامعة ووضع الحلول لها هذا بالاضافة الى مناقشة امكانية عمل تخفيض وخصومات لطلاب الدراسات العليا لرسوم نشر ابحاثهم بالمجلات العلميه التى تصدرها كليات الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث انه تم مناقشة تسجيل طلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه طبقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات الخاصة بالانصبة وضوابط التسجيل وكذلك تم مناقشة عرض لوائح برامج الدراسات العليا في دليل كل كلية للتشجيع على جذب طلاب وافدين لجامعة الوادي الجديد وذلك لدعم موراد الجامعة والمساهمة في تصنيف الجامعة دوليا بعد مضي ٥ سنوات من نشأة الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على وكلاء الكليات للدرسات العليا والبحوث فى جلسة المجلس على اهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال امتحانات الدراسات العليا بالجامعة والتاكيد على اهمية التعقيم والتطهير قبل وبعد الامتحانات وذلك بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب بالكلية والجامعة، متمنيا لطلاب الدراسات العليا التوفيق والنجاح.