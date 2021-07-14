الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطري القليوبية: تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ببنها

بيطري القليوبية
بيطري القليوبية

قال الدكتور محمد جوده مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والدراجات لأطباء المجاور، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات لمواجهة زيادة المذبوحات خلال تلك الفترة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، مشيرا إلى تكثيف المرور على مجازر مدينة بنها، وهي مجازر كفر سعد وكفر الجزار، وتم عمل حملات على محلات الجزارة.

وأضاف أنه تم ضبط 7 محلات جزارة مخالفة للذبح خارج المجاور الحكومية “2 بكفر الجزار، ومحل ببطا، و3 بالحرس الوطني، ومحل جزارة بمنشية النور”، شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار متابعة سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.

وتابع أنه سيتم فتح مجازر الحيوانات الحكومية لتوفير خدمة الذبح الأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا، وسيتم التعامل الفوري مع أي بلاغ أو شكوى خاصة بالمجالات التي تقع تحت اختصاصات الطب البيطري.

ونوه إلى أنه تم تفعيل فرقة العمليات للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الذبيح أولا بأول، والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين أعمال المجازر. 

عيد الأضحى محافظ محافظ القليوبية الطب البيطري اللواء عبد الحميد الهجان رفع درجة الاستعداد

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تجارة القبح

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