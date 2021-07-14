الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز منفلوط

جولة حياة كريمة بمركز
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، مشروعات مبادرة الرئاسة “حياة كريمة” بمركز ومدينة منفلوط، حيث تفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية بني سند، كما تفقد مراحل إنشاء الوحدة البيطرية بقرية العزية.


وأشاد نائب محافظ أسيوط، بالتغيير الملموس الذي أحدثته المبادرة في توفير العيش الكريم للإنسان المصري، وتقديم الخدمات له بكل سهولة ويسر.


رافقه خلال الجولة حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صلاح علي قطب مدير عام إدارة الخدمات البيطرية بمديرية الطب البيطري بأسيوط، ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة.


وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري علي مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتأكد من مدي كفاءة وجودة الخامات والمعدات والأجهزة المستخدمة لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والجودة والوصول إلى الهدف المرجو من هذه المبادرة، والمتمثل في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف.

 

 

جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
جولة حياة كريمة بمركز منفلوط
محافظة اسيوط مشروعات محافظ أسيوط المواطنين مبادرة حياة كريمة الثروة الحيوانية حياة كريمه اللواء عصام سعد الطب البيطري المبادرة الرئاسية الخدمات البيطرية الوحدات المحلية رؤساء المراكز

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