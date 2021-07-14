حبس مسجل ضبط 29 كيلو مخدرات وسلاح في المرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس مسجل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 4 خزينة، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، عدد 3 ميزان حساس، سيارة عثر بدخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك