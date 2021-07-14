الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يضبط 165 سلاحا ناريا و183 قضية مخدرات

حملات أمنية
حملات أمنية

 تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من شن حملات موسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففي  مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 165 قطعة سلاح ناري، بحوزة 139متهما، عبارة عن (15 بندقية آلية، و24 بندقية خرطوش، 118 فرد محلى، 8 طبنجات، و264 طلقة متنوعة، 15 خزينة متنوعة، 194 قطعة سلاح أبيض).

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81244 حكما قضائيا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين، ارتكبا 9 حوادث.

- ضبط 183 قضية مخدرات

 كما أسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 183 قضية مخدرات، بإجمالي 193 متهم ضُبط خلالها، وضبط خلالها (كمية من مخدر البانجو وزنت 14,844 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 9٫769 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫653 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 607جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 570 جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، كمية من الأفيون وزنت 75 جرام، كمية من شابو وزنت 601 جرام، كمية من الآيس وزنت 55 جرام، كمية من الفودو وزنت 50 جرام، و 1348 قرصا مخدرا).

 

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 22 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 25 متهما، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط 329 دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 18752 مخالفة مرورية متنوعة. 

واسفرت الحملة فى مجال فحص السائقين فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

حملات موسعة بلطجي ا هارب ا الامن العام وزارة الداخلية

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وائل لطفي

تجارة القبح

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