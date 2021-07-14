لطلاب الثانوية العامة.. ٨ رياضات تحسن الصحة النفسية

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء اختبارات نهاية العام 2021، وذلك من أجل التطلع إلى دخول المرحلة الجامعية، وتعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التي يمر بها الطلاب، حيث يتأثر الكثير منهم نفسيا بسبب الخوف والقلق.

ويتطلب اجتياز الاختبارت الاستعداد البدني والنفسي، لذلك إليك بعد التمارين الرياضية التي تساعدك علي تحسين حالتك النفسية بحسب موقع Examweb:

1- رياضة اليوجا

تزيد رياضة اليوجا من الوعي بالجسم كما تساعد على تخفيف التوتر العصبي، وتقليل التوتر العضلي، الإجهاد، الإلتهابات، تقوية الإنتباه والتركيز وتهدئة الجهاز العصبي.

2-رياضة المشي

يمكن المشي حتي 15 دقيقة يساعدك في تحسن الصحة العقلية والنفسية، و المشي يقلل من التوتر والقلق والإرهاق ويطلق الإندورفين الذي يجعلكِ تشعرين بالسعادة.

3 - ركوب الدراجات

يعدّ ركوب الدراجات رياضة رائعة لعدة أسباب، ولكن فوائده على الصحة العقلية هي التي تجعله تمرين أفضل، من ضمنها الحد من التوتر والإكتئاب بالإضافة إلى تحسين النوم والذاكرة.

4- رياضة السباحة

السباحة هي أكثر التمارين الرياضية فعالية على الصحة العقليةا لسباحة لمدة ساعة في الأسبوع تساعد على إنخفاض مستويات التوتر، رفع المزاج، إنخفاض حالات الإكتئاب والقلق وتحسين أنماط النوم.

5- رقصة الزومبا

الرقص من الزومبا إلى الرقص الشرقي المجهود العقلي الذي يبذل أثناء الرقص يحسن من وظاف الدماغ، وعلى سبيل المثال، تعلم خطوات الرقص يعزز المهارات المعرفية، مثل ذاكرة العضلات والتركيز، كما أنه يزيد من إطلاق الإندورفين الذي يعزز سعادتكِ ومزاجكِ بشكل عام

6- الجري

يمكن للجري التحكم في التوتر وتعزيز قدرة الجسم على التعامل مع التوتر النفسي الحالي. كما أنه يزيد من مستويات البروتين المشتق من الدماغ في الجسم، وهو يساعد في صنع القرار والتفكير الجيد والتعلم.

7 - سحب الركبة

هذا التمرين مفيد للغاية لراحة الظهر والساقين، يتم من خلال فرد الجسد بشكل مسطح على الأرض، ومن ثم امسك بإحدى ركبتيك، واسحب برفق ركبتك نحو صدرك بينما تجعل ساقك الأخرى ممددة على الأرض لمدة 30 ثانية، قم بتبديل الساقين، ثم بعد ذلك اسحب ركبتيك الاثنين معًا لمدة 40 ثانية.

8 - تمرين وضعية الفراشة

اجلس على الأرض مربع الساقين، وامسك كاحليك وقم برفق بدفع ركبتيك أسفل إلى الأرض عن طريق الكوعين، ذلك يجعلك تشعر براحه في الفخذين والوركين وأعلى الساقين.