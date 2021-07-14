الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل.. لا للهوت شورت والسناجل! (فيديوجراف)

روبي
روبي

كشفت الفنانة روبي عن شروط حضور حفلها الجديد، والذي يقام في الساحل الشمالي لمصر يوم الجمعة.

اشترط منظمو الحفل ألا يقل العمر عن 25 عاما، موضحين أن الحفل متاح للمرتبطين فقط.

جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب، بمعنى أنه يمكن للحراس منع أي شخص، ولن يتم التسامح مع أي نوع من العنف.

كما أنه يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء، ولا يسمح بارتداء "هوت شورت" أو ملابس رياضية.

يسمح بارتداء التربون للسيدات، على أن تفتح الأبواب عند العاشرة مساءً.

الشروط أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرفض والتأييد لبعض الشروط.

ورغم ذلك، إلا أن تلك الشروط وضعت الفنانة روبي بأعلى الموضوعات على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

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وائل لطفي

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