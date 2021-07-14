دلال عبد العزيز.. تطورات الحالة الصحية وسحب تدريجى لجهاز التنفس (فيديوجراف)

لا تزال الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز تعاني من آثار كورونا، إذ إنها موجودة في العناية المركزة لما يقرب من 3 أشهر.

الدكتور محمد النادي عضو "علمية كورونا" كشف سبب معاناتها، موضحا أنها "لا تقوى حتى الآن على تجاوز تلك الآثار لكن الأمل العلمي موجود".

وكشف "النادي" أيضا عن آلية التعامل معها مستقبلا حتى تعود لحالتها الطبيعية، مؤكدا أنها "لا تزال في حاجة إلى الأكسجين".

وأوضح: "لا تزال بحاجة إلى أجهزة تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، إذ تتواجد على جهاز تنفس اصطناعي غير ثاقب بدون أنبوبة حنجورية، أي أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم".

لكنه عاد وكشف عن أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز التنفس، لكنها في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين في جسدها، والمجهود الخاص بالتنفس سيتزايد، ولهذا السبب يفضل الأطباء وضعها على جهاز التنفس.

وبين أنه “سيتم سحب الأجهزة التي تضعها دلال تدريجيا حتى تتماثل للشفاء”، متمنيا لها الشفاء العاجل.