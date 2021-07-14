صفية العمري تكشف سبب عدم زواجها مجددا: استكفيت (فيديوجراف)

كشفت الفنانة صفية العمرى تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني، أمس الثلاثاء.

وكشفت “العمري” عن سبب عدم زواجها مرة أخرى، بعد انفصالها عن الفنان جلال عيسى، قائلة: “استكفيت وقلت مش ممكن أدخل واحد غريب على أولاد بعد زواج استمر 18 عاما”.

قرار الانفصال جاء بعد إنجابها ابنتين، فيما رفضت الكشف عن سبب الانفصال.

لكنها صفية العمري أشارت إلى أن التمثيل جزء من السبب قائلة: “اتجوزته قبل أن أدخل عالم التمثيل، والرجل لما يشوف مراته بتنطلق لازم يتأثر”.

وحول مكان أولادها كشفت أنهم موجودين في الولايات المتحدة بسبب “ظروف انشغالها”، موضحة: “كان لازم يتعلموا كويس ووديتهم مدارس داخلي، طول الوقت بتواصل ولازم أعمل الصح حتى لو على حساب مشاعري”.

ووجهت صفية العمري رسالة لهما: “واحد منهم عيني والتاني قلبي وماحدش يقدر يعيش من غيرهم”.