350 مليون دولار مساعدات من «صندوق النقد» لليبيريا للتعافى من كورونا

ذكرت صحيفة "فرونت بيدج" الليبيرية، أن صندوق النقد الدولي "IMF" سيقدم نحو 350 مليون دولار أمريكي إلى ليبيريا من أصل حزمة مساعدات تتجاوز 650 مليار دولار يدعمها الصندوق لمساعدة البلدان الفقيرة للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتوقعت الصحيفة أن يعزز المبلغ احتياطي ليبيريا من النقد الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية في حقبة ما بعد "كوفيد-19" ودعم مكافحة كورونا من خلال الحصول على اللقاحات المضادة، فضلا عن أن مساعدات صندوق النقد الدولي ستسهم أيضا في تصفية الدين المحلي كشكل من أشكال التحفيز الاقتصادي وسداد بعض الديون للصندوق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الليبيرية بقيادة وزارة المالية والتخطيط التنموي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن استخدامات التمويل، مرجحة احتمالية أن يتم تقديم جزء من الأموال إلى البنك المركزي الليبيري لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، فيما يتم تقديم الجزء المتبقي للسلطة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار صندوق النقد الدولي يأتي في لحظة محورية مع انتشار عدوى كورونا بين السكان الذين لم يتم تلقيحهم، فضلا عن استنزاف هذه الجائحة للموارد المالية للبلدان الفقيرة خلال العام الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

