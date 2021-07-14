العراق: مراقبون دوليون لمتابعة الانتخابات بقرار من مجلس الأمن

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين الهنداوي، إن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا بإرسال مراقبين دوليين للانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وقال "الهنداوي"- في تصريح اليوم الأربعاء- إن المجلس يدرس حاليا حيثيات هذا القرار وآلية تطبيقه وتنفيذه، مضيفا أن بلاده في انتظار الخطة الخاصة بقرار مجلس الأمن لتحديد موعد وصول الفريق الأممي الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني واللوجستي لهم.

وأشار إلى أن المراقبة ستكون منسجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية.

من جانب آخر، كشف المسئول العراقي، أن العمل دءوب من أجل إنجاز ورقة الاقتراع، لافتا إلى أن الورقة تحتوي على 4 عناصر أساسية تتضمن رقم الاقتراع وهو عبارة عن رقم تمنحه القرعة للمرشح، واسم وصورة المرشح، واللوجو الخاص بالاتحاد، فضلا عن مربع يكون فيه الختم الحراري.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن الجهاز البيومتري يسمح للشخص بالانتخاب مرة واحدة فقط ويمنع حدوث أي عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة.

وأجرت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس الثلاثاء، عملية المحاكاة الأولى بـ8601 ناخبًا صوت منهم 7804 ناخبين، وكانت نتائجها أن نسبة المطابقة بين النتائج المرسلة عبر القمر الصناعي والنتائج المخزونة في عصا الذاكرة 100%، ونسبة المطابقة بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي كانت بنسبة 100%، وعدد الأصوات الصحيحة 7413، أما عدد الأصوات الباطلة 431.

ومن المنتظر أن تجري في العراق في العاشر من شهر أكتوبر المقبل انتخابات مبكرة، جاء قرار إجرائها تنفيذا للحراك الشعبي الذي انطلق في أواخر عام 2019 ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة والبطالة وفقدان الخدمات ورفضه الهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق.