«وفد بورسعيد» ينظم رحلات لشرم الشيخ دعما للسياحة الداخلية

تُنظم اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة محمد ناجي، عدداً من الرحلات الداخلية لمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار دعمها لتشغيل مطار بورسعيد، تبدأ من شرم الشيخ تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد.

وبدأت لجنة السياحة في حزب الوفد ببورسعيد، في إعداد التجهيزات اللازمة لتنظيم عدد من الرحلات لتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية في مصر، على أن تنطلق الرحلة الأولى من مدينة السلام شرم الشيخ.

من جهته، أكد جمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن لجنة السياحة التابعة للجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد بدأت استعداداتها وتجهيزاتها، لبدء إجراءات التنسيق مع الفنادق السياحية وشركات الطيران والجهات المعنية وبدعم مادي وثقافي من الحزب، بشأن رحلات أعضاء الوفد في بورسعيد إلى هذه المناطق.

ولفت شحاتة إلى أن الأولوية ستكون لأعضاء الوفد المسددين للاشتراك السنوي وبأسبقية التقدم للحجز في الرحلات، نظرًا لأن الأماكن ستكون محدودة لظروف الطيران الداخلي.

علي صعيد آخر، أكد مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن صندوق تحيا مصر يعد ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في وجود أداة معاونة للدولة تحمل الأمل للمصريين، عبر حلول مرنة للمشكلات التي تتصدى لها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين، ولعل مساهمة الرئيس السيسي في بداية تأسيس الصندوق عام 2014 كانت ولازالت لها بالغ الأثر في بث روح الثقة لدى كل المساهمين والمتبرعين في الصندوق وحسن إدارته للموارد المتاحة لديه.

وأضاف «شحاتة»، أن على مدار سبع سنوات باتت الشراكة الاستراتيجية التي يعقدها الصندوق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هي كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.