بينها «ترتيب الأولويات»..7 خطوات لتنظيم الوقت خلال امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة خلال تلك الأيام الامتحانات لعام 2021، ويسيطر القلق على معظم الطلاب بسبب عدم قدرتهم على تنظيم وقتهم بين المذاكرة والراحة، ويتساءلون عن كيفية تنظيم الوقت خاصة مع زيادة عدد المواد الدراسية وضيق وقت الامتحانات، لذلك تقدم الدستور عدد من النصائح لتنظيم الوقت بين المذاكرة والامتحانات وفقًا لحديث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

- ترتيب الأولويات:

هناك عدد من المواد التي يصعب على البعض مذاكرتها أو مراجعتها قبل الامتحانات، لذلك يجب أن تكون تلك المواد من أولى المواد التي تكون في دائرة في الاهتمامات مع تحديد عدد ساعات أكثر لاستذكارها ومراجعتها.

- عمل جدول للمراجعة:

في تلك الفترة يحتاج الطالب إلى وضع جدول لمراجعة المواد المقررة عليه بأوقات امتحاناتها، حتى يتمكن من تحديد المواد والأجزاء التي يحتاج إلى مراجعتها بعدد أكبر وبشكل جيد بسبب كثرة المعلومات فيها.

- تنظيم جدول:

عند وضع الجدول يجب ألا يزيد اليوم عن وجود ثلاث مواد فقط، حتى يستطيع الطالب أن يفهم المادة جيدا ويراجعها بشكل جيد، لذلك يجب تقسيم الثلاث مواد على مدار اليوم، بالإضافة إلى البدء بالمواد الأكثر صعوبة والتي تتطلب وقت كبير لاستذكارها ومراجعتها.

- اختيار وقت جيد للمذاكرة:

يجب استغلال الوقت بشكل جيد خاصة وقت الصباح الباكر، لأن درجة التركيز في ذلك الوقت تكون أفضل من أي وقت آخر، لأن نشاط الإنسان العقلي والتركيز يكون في الصباح أكثر من الليل.

- كتابة الملاحظات الهامة:

يجب كتابة وتحديد الملاحظات الهامة في كل مادة، لتوفير الوقت الضائع في عملية الرجوع لها أو البحث عن معلومة محددة وتحديدها بأقلام ملونة.

- ترتيب مكان المذاكرة:

المكان عليه عامل نفسي كبير في الراحة التي يشعر بها الطالب لذلك يجب ترتيب الحجرة التي يتم فيها المذاكرة وتهويتها جيدا والقيام بتعطيرها لتحفيز خلايا المخ.

- عدم ضياع الوقت:

يجب الابتعاد عن كل ما يمكن أن يضيع وقت الطالب مثل" الهواتف المحمولة أو التلفزيون أو اللاب توب.