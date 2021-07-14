متدربي البرنامج الرئاسي يختتمون زيارتهم للقليوبية

إلتقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة أعضاء ومتدربي البرنامج الرئاسي وذلك في ختام البرنامج التدريبي، الذين قاموا على مدار شهرين بالمعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية داخل مدن وأحياء محافظة القليوبية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية فى وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذين للقيادة الناجحة.

وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم بالمحافظة مؤكدًا على كفائتهم فى المهام الموكولة إليهم وموجهًا الشكر والتقدير للدكتورة ايمان ريان وسمير حماد نائبي المحافظ على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

ومن جانبهم أكد أعضاء البرنامج الرئاسي على شكرهم لمحافظ القليوبية ونائبيه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأضاف اعضاء البرنامج الرئاسي أن الفترة التي تم قضاؤها في المحافظة كانت من الفترات الجيدة في حياتهم، حيث تم فيها اكتساب العديد من المعارف والمهارات والخبرات متمثلة في المرور على مشروعات المحافظة وحضور اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة استمرارًا للفترة السابق تلقيها من تدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد .

وفى سياق متصل شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مراسم توقيع كشوف المستحقين لسكن كريم، حيث تابع المحافظ على مدار الشهور الماضية حصر وتدقيق كافة المنازل المستحقة لدخول مبادرة "سكن كريم" ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بشبين القناطر التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعة وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم

وبلغ عدد الحصر النهائي (1683) منزل مستحق، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبني من بلوك أو طين أو طـوب أحـمر وحالته الإنـشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات ،أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المـسكن الوحيد للأسرة، ألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لديه حيازة أرض زراعية، وألا يكون لديه عقارات أخرى، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به).