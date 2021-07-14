الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب الحشيش.. عاطلان ينهيا حياة صديقهما بالمنوفية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

لقي عاطل مصرعه في مشاجرة بينه وبين شخصين آخرين، بسبب الخلاف على بيع المواد المخدرة، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث انتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات المركزي لبيان الصفة التشريحية.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب علي يد إثنين عاطلين بسبب الخلافات بينهم لبيع المواد المخدرة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قوات الشرطة لموقع الحادث، والتي تمكنت من إلقاء القبص علي المتهمين، وبسؤالهما تبين أن الواقعة حدثت بسبب الخلاف  على بيع مخدر الحشيش وقاما بالاعتداء علي المجني عليه  بالضرب حتي لقي مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبها باشرت نيابة السادات التحقيق في واقعة القتل، واستمعت لأقوال المتهمين، وشهود العيان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت نيابة السادات بحبس المتهمان علي ذمة التحقيقات والتجديد لهما في الموعد القانوني.

وعلي صعيد آخر كان قد عثر أهالى مدينة أشمون التابعه لمحافظة المنوفيه منذ قليل على جثة شاب في العقد الثاني من العمر داخل جراج المساكن بالقرب من مزلقان أشمون وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطه بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى مركز شرطة أشمون بعثورهم على جثة شاب متوفى وفي جراج المساكن بالقرب من مزلقان أشمون وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام للعرض على الطبيب الشرعي ومعرفة سبب الوفاه.

المنوفية وفاة حشيش مستشفى خلافات اجراءات ضرب مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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