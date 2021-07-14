الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تُسجل 23 ألفا و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جريدة الدستور

سجلت السلطات الصحية الروسية، 23 ألفا و827 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و857 ألفا وإصابتين.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كل مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 2552 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، ما يمثل 10.7 بالمئة من أعداد المصابين الجدد.
وأشار البيان إلى تسجيل 786 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 145 ألفا و278 شخصا.
وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3966 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ2469 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1942 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 21 ألفا و269 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى خمسة ملايين و257 ألفا و 483 شخصا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.
 

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