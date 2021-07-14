الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

‏وزير التموين: وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية

وزير التموين
وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث،  مشيرة إلى أن شركة "رانچيس" الفرنسية  كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة  في مصر، و تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية  وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك  تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً  لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات‪ .‬

- استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية

‫وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


-‫ ‬طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص 


من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه خلال الفترة المقبلة  سيتم طرح فرص استثمارية  لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال،. 

 وكذلك العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا  والتي يصل  عددها الي ما يقرب من  28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر و الحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها،  بالتوازي مع انشاء أسواق  الجملة الجديدة ، ومن المقرر البدء في انشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءا  على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.‬
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‫ جدير بالذكر أن  وفدا من شركة "رانجيس" الفرنسية ، كان قد تفقد  مع التموين عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وانتهت  الشركة  من إعداد  دراسة حقيقية عن اسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر

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