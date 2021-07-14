5 وفيات و1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى منغوليا

سجلت السلطات الصحية في منغوليا، 1159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، اليوم الأربعاء، أن السلطات سجلت- خلال الفترة نفسها- 5 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في منغوليا منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 703 حالات، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الوباء ارتفع إلى 141 ألفا و689 شخصا، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار يوم أمس، 3 آلاف و808 أشخاص؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى أكثر من 114 ألف شخص.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة "كوفيد- 19" في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

