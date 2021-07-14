الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب «أدبي» الثانوية العامة.. مراجعة الجغرافيا السياسية

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، غدًا الخميس، امتحان مادة الجغرافيا، بنهاية العام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. 

وتنشر "الدستور" مراجعة مادة الجغرافيا فرع الجغرافيا السياسية، شاملة كل المنهج.

ويؤدي حاليا 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة الرياضية امتحان الجبر والهندسة الفراغية، بعد أن أتم مسئولو اللجان عمليات تعقيم الطلاب واتباع إجراءات التفتيش من خلال العصا الإلكترونية، وإجراءات فحص التابلت التي يصطحبها الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان للتأكد من عدم خروج التابلت عن المنظومة أو الاستعانة بتابلت خارجي أو وجود شريحة للإنترنت به أو تم تهكيره واختراقه، كما تم سحب جميع الهواتف المحمولة التي اصطحبها الطلاب للجان، منعا لاستخدامها في الغش.

وبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الساعة العاشرة صباح اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

مراجعة جغرافيا

inbound2976640187545241790
inbound2976640187545241790
inbound3494145730950669291
inbound3494145730950669291
inbound5154554331926822976
inbound5154554331926822976
inbound1236691147089855932
inbound1236691147089855932
inbound1288407096359225333
inbound1288407096359225333
inbound4021069177464451515
inbound4021069177464451515
inbound8508107025600464803
inbound8508107025600464803
inbound7303103525624057325
inbound7303103525624057325
inbound7481484430629076554
inbound7481484430629076554
inbound5838768761325388745
inbound5838768761325388745
inbound6336546511223263151
inbound6336546511223263151
السويس اجراءات محمول المركزى محاولات موقع الدستور محافظة الجيزة محافظات التربية والتعليم المحمول وزارة التربية والتعليم 100 الف الهواتف المحمولة رضا حجازي الدكتور

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟