لطلاب «أدبي» الثانوية العامة.. مراجعة الجغرافيا السياسية
يؤدي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، غدًا الخميس، امتحان مادة الجغرافيا، بنهاية العام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.
وتنشر "الدستور" مراجعة مادة الجغرافيا فرع الجغرافيا السياسية، شاملة كل المنهج.
ويؤدي حاليا 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة الرياضية امتحان الجبر والهندسة الفراغية، بعد أن أتم مسئولو اللجان عمليات تعقيم الطلاب واتباع إجراءات التفتيش من خلال العصا الإلكترونية، وإجراءات فحص التابلت التي يصطحبها الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان للتأكد من عدم خروج التابلت عن المنظومة أو الاستعانة بتابلت خارجي أو وجود شريحة للإنترنت به أو تم تهكيره واختراقه، كما تم سحب جميع الهواتف المحمولة التي اصطحبها الطلاب للجان، منعا لاستخدامها في الغش.
وبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الساعة العاشرة صباح اليوم ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.