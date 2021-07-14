الفلبين تسجل 3806 إصابات جديدة و140 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، 3 آلاف و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و140 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت الوزارة بحسب ما نقلته صحيفة "فيل ستار" المحلية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في الفلبين ارتفع بذلك إلى مليون و485 ألفا و457 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 26 ألفًا و232 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافي 6 آلاف و296 شخصا من إصابتهم بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في أنحاء البلاد إلى مليون و414 ألفا و817 شخصا.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليارات جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 755 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 48 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.