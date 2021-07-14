الهدوء يسود محيط مدارس المطرية (صور)

سادت حالة من الهدوء في محيط مدارس منطقة المطرية خلال تأدية طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية امتحان الرياضيات البحتة.

وبدأ أولياء الأمور في الانصراف تدريجياً من أمام اللجان بعدما طالبهم رجال لأمن بالانصراف من أمام بوابات المدارس لخلق حالة من الهدوء للطلاب أثناء تأدية الامتحان وعدم التجمع حرصاً علي سلامتهم من عدوى فيروس كورونا.

وقام أولياء الأمور بالتجمع في شوارع جانبية لمدارس منطقة المطرية في انتظار ذويهم للخروج من المدارس والاطمئنان عليهم وعلى مستوى الامتحان.

وانطلق صباح السبت الماضي، 10 يوليو، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، (الشعبة العلمية/ رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبًا وطالبة.

وكان قد أدى 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، أمس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالى 1179 طالبًا وطالبة.



