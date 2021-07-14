الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عند 25 و 35 جنيها.. استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، استقرارا فى الأسعار ببورصة الدواجن، اليوم، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 25 و27 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و23 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 30 إلى 34 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 36 إلى 42 جنيها.

 - أسعار الكتاكيت والبيض

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت ساسو 7 إلى 8 جنيهات والكتكوت البلدي 6 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 35 إلى 40 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 40 إلى 45 جنيهًا للكرتونة. 

- ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف 

وكان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، قد أكد أن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن، خاصة الأعلاف، والتي تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيها للطن، والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا، التي تجاوزت أسعاره 10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات، ومعظمها مستورد، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيها إلى 25 جنيها بأوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.

وقال رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية لـ"الدستور" إن قرار وقف استيراد الدواجن ومجزءاتها يهدف إلى تخفيف العبء عن المربين، وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد، رفضا استيراد أي كميات من الخارج لدعم المربين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل. 

استقرار أسعار الدواجن والبيض بورصة داعش دييجو كوستا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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