أسوشيتدبرس: مداهمات للشرطة الألمانية تستهدف متطرفين مشتبهين

أعلنت وكالة أسوشييتد برس اليوم الأربعاء، عن مداهمات للشرطة الألمانية تستهدف متطرفين مشتبهين، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.

يأتي هذا فيما حذر برونو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي)، من الخطر الذي تمثله جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، مثل القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي معتبرا أن هذه الجماعات تمثل تهديد خطيرا على أوروبا، وتابع في حوار له مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أنه من الخطر أن نشعر بالأمان الآن لأن تنظيم القاعدة وداعش لم ينتهيان بعد.

وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي)، أن الخطر الذي يمثله تنظيما القاعدة وداعش لم يتراجع، حتى بعد مضي ما يقرب من 20 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.

ازدياد عدد أطراف الإرهاب

وأكد "كال" أنه على الرغم من النجاحات العسكرية التي تحققت في مكافحة الإرهاب في العراق أو سوريا، فقد ازداد عدد أطراف الإرهاب، مشيرا إلى أن الجهاديين لا يستطيعون اليوم شن هجمات في المنطقة فحسب، بل أيضا" يمكنهم العمل من هناك نحو الخارج مرة أخرى"، مضيفا أن هناك مجموعات إرهابية تحظى في هذه المناطق بشعبية بسبب جاذبية فكرة ملء فراغ السلطة والمشاركة في اللعبة، وقال إن هناك طريقة واحدة فقط للتصدي لانتشار الجماعات الإرهابية وهي "إظهار الوجود".

وتابع "كال" حديثه قائلا، “لابد أن نواصل الوقوف إلى جانب الدول التي انطلق منها هذا الوبال”، مشيرا إلى أنه يبدو حتى بعد الهجوم الأخير على الجيش الألماني في مالي “أن الغرب لا يمكنه الاختفاء من هناك”، وطالب بأن تبذل أوروبا ما بوسعها من أجل دعم دول الساحل الإفريقي، وبأن تدرك أن “المسألة تتعلق بإقليم مجاور سيكون للمخاطر الأمنية فيه تأثيرات مباشرة (على أوروبا)”.