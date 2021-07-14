تطعيم أكثر من من 337 ألف شخص بلقاحات «كورونا» في سريلانكا

أعلنت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الأربعاء، أنها وزعت خلال الـ24 ساعة الماضية أكبر عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تم تطعيم 337 ألفا و445 شخصا.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية -على موقعها الإلكتروني- أنه وفقًا لإحصاءات وحدة علم الأوبئة، تم تطعيم 289 ألفا و122 جرعة من سينوفارم كجرعة أولى، بينما تم إعطاء 32 ألفا و385 كجرعة ثانية.

وسجلت السلطات الصحية اليوم، 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 277 ألفا و519 حالة على مستوى البلاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3510 حالات، عقب تسجيل 41 وفاة خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 26 ألفا و417 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 247 ألفا و569 حالة.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 755 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 48 ألف حالة.

لقاحات ورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

