الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو تتخطى حاجز الألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ شهرين

كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو

 سجلت العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم الأربعاء، أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لأول مرة منذ قرابة شهرين، وقبل 9 أيام فقط من انطلاق الأولمبياد.


ذكر النبأ تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .
وكانت أعلنت اليابان قد أعلنت أمس الأول (الإثنين) بدء دخول العاصمة طوكيو في حالة الطوارئ للمرة الرابعة، والمقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس القادم، وذلك بعد تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند في مايو الماضي.


يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي قد أعلن مؤخرا منع حضور الجمهور لمباريات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بدءا من 23 يوليو الجاري في طوكيو، وذلك في محاولة لتجنب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.
 
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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