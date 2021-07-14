انتهاء إنشاء 31 طريقًا في مطروح بتكلفة استثمارية 84 مليون جنيه

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء أعمال الاستلام لمشروع إنشاء عدد من الطرق التنموية شرق مطروح بعدد 31 طريقا بطول 82 كم، وذلك في إطار توفير مزيد من الخدمات و البنية التحتية والتيسير على المواطنين بمطروح.

وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى على الانتهاء من إنشاء ٣١ طريق بمجموع أطوال ٨٢ كم وبتكلفة استثمارية ٨٤ مليون جنيه منها ٤ طرق بمدينة العلمين بطول ٤،١٤ كم بتكلفة ٤ مليون جنيه و١٢ طريق بمدينة الضبعة بطول ٢٧،١٦ كم بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

وأشار اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى إلي أنه تم الانتهاء من إنشاء ١٨ طريق بمدينة مرسى مطروح بطول ٥٢،١٧ كم وبتكلفة ٤٨ مليون جنيه ،وذلك لربط اكثر من ٥٠ تجمع بدوى بالطرق الرئيسية بشرق مطروح وذلك تحت إشراف نخبة من المهندسين المختصين بالجهاز.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بأهمية حصر كافة بيانات المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة مطروح للتنسيق بشأن مقترحات استغلالها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كالهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط لتحديد الضوابط والاشتراطات والاجراءات القانونية اللازمة لإتاحتها كفرص استثمارية فعلية مع تذليل كافة العقبات والتيسير على المستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح ، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمستشار محمد الصباح المستشار القانونى للمحافظة وبحضور ممثلى الهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار بالمحافظة ومديري المديريات والادارات المعنية بمطروح.

طرق مطروح

طرق مطروح

طرق مطروح

طرق مطروح

طرق مطروح

طرق مطروح

طرق مطروح