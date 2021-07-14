الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات معرفتها من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ انتهاء الامتحانات النظرية في أول شهر يوليو الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

انتهت امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في أول شهر يوليو الجاري لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف للاستعداد لإعلان النتيجة التي من المتوقع أن يتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب أسبوعين فقط من انتهاء الامتحانات حيث يمكن الحصول عليها بإتباع الخطوات التالية:-

خطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب

اختيار نوع الدبلوم الفني( تجاري، زراعي، صناعي، فندقي، ...)

تحديد نظام التعليم (3-5) سنوات

كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الإستعلام

ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية التي امتحن فيها بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

عادة ما يتم فتح باب تقديم تظلمات لطلاب الدبلومات الفنية في اليوم التالي مباشرة لظهور النتيجة ويستمر باب تلقي التظلمات لمدة 15 يوم حيث يتقدم الطالب الراغب في تقديم التظلم بطلب تصحيح للمادة الراغب فيها ودفع الرسوم التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ليتم عملية تصحيح ورقة إجابة الطالب مرة أخرى أمام لجنة تم إعدادها من مصححين أكفاء للنظر في كافة التظلمات المتقدمة على أن تظهر نتيجة التظلمات عقب الانتهاء منها مباشرة.

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يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات معرفتها، وذلك للاستعداد لمرحلة التنسيق التي تؤهل الطلاب إلى دخول أكثر من 20 جامعة مصرية أبرزهم ( القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، السويس، بنها، طنطا، الزقازيق، المنوفية،....)