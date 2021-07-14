جوجل تضع حدًا زمنيًا للمكالمات الجماعية عبر «Meet»

قامت شركة جوجل بتحديد المدة الزمنية لمكالمات الفيديو الجماعية "غير المحدودة" في تطبيق Meet بساعة واحدة فقط بدلًا من 24 ساعة في السابق.

وذكر موقع ذا فيرج التقني أن المستخدمين الذين لديهم حسابات مجانية سيكون لديهم مكالمات جماعية محددة بساعة بدلًا من المدة السابقة البالغة 24 ساعة.

وكانت تلك الميزة "عرض اجتماع المجموعة غير المحدود" مهمة جدًا لاسيما مع انتقال العديد من الوظائف التقليدية عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا، وتظل مكالمات الفيديو بين شخصين خالية من هذا التقييد.

ويتعين على مستخدمي Google Workspace الآن الترقية إلى حساب مدفوع لاستضافة مكالمات فيديو جماعية غير محدودة مع ثلاثة مشاركين أو أكثر، والمبادئ التوجيهية المحدثة المذكورة على موقع مساعدة Google Meet.. وتنص الإرشادات على أنه "في الدقيقة 55 يتلقى الجميع إشعارًا بأن المكالمة على وشك الانتهاء، ولتمديد المكالمة يمكن للمضيف ترقية حسابه في Google".

ولا يؤثر التغيير في إرشادات Google Meet على المستخدمين في المكالمات الفردية بل يؤثر فقط على المستخدمين في المكالمات الجماعية.

وكان كشفت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تطبيق جديد لنقل مستخدمي خدمة مزامنة ملفات المستهلك لسطح المكتب.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن التطبيق الموحد الجديد يمكن لكل من المستهلكين وعملاء الأعمال استخدامه ويسمى Drive لسطح المكتب.

وتخطط جوجل لبدء إعداد المستخدمين الأسبوع المقبل في 19 يوليو 2021، وتشجع الأشخاص الذين استخدموا النسخ الاحتياطي والمزامنة لإجراء التبديل بحلول نهاية سبتمبر، ويتعين على مستخدمي النسخ الاحتياطي والمزامنة الانتقال إلى التطبيق الجديد "نسخة مُعاد تسميتها من برنامج مزامنة ملفات المؤسسة من جوجل".

وقالت جوجل إن الهدف من دمج التطبيقات هو إنشاء "مزامنة قوية وموحدة" مع أفضل الميزات من كل من خدمات المستهلكين والمؤسسات التي يجب أن تكون أكثر وضوحًا في الاستخدام وأسهل لفرق تكنولوجيا المعلومات في إدارتها.

يذكر أن جوجل حذفت عددًا من التطبيقات من على متجر "جوجل بلاي" الخاص بنظام تشغيل أندرويد.