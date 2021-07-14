قبل بدء «الجبر والهندسة».. تعقيم وتفتيش طلاب «رياضة الثانوية»

بدأ تعقيم طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية فرع الرياضيات، وقياس درجات الحرارة، وتفتيشهم بالعصا الإلكترونية، قبل الذهاب للجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية / رياضة" امتحان الرياضيات البحتة "جبر، وهندسة فراغية" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان اللغة الأجنبية الأولى "ورقة أولى" بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو اللجان في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأصدرت العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أمس، عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمة كالتالي:

(أ‌) حالتان لنشر الامتحان على الإنترنت وهما:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهي كالآتي:

25 حالة غش إلكتروني بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات "بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

على صعيد آخر، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤالين رقم "13، 22" من امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الألمانية" وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.