4375 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 4 آلاف و375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 464 ألفا و792 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2960 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 418 ألفا و228 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كوفيد، الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 43 ألفا و835 مريضاً، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات منهم 846 في حالة حرجة.

وأشارت إلى أنه لا تزال العاصمة الكازاخية "نور سلطان" هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار "كوفيد-19".

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة- أمس- أن 3 ملايين وأكثر من 771 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.





ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة "كوفيد- 19" في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.