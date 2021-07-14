9317 إصابة جديدة و87 وفاة بكورونا فى تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، تسجيل 9317 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 363 ألفا و29 حالة.

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت 87 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2934 وفاة.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 257 ألف حالة.





إصابات كورونا حول العالم

كما ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و757 ألفا و447 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و48 ألفا و243 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة "كوفيد- 19" في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.