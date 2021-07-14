ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 24 سفينة، وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29128 طنا، تشمل: 11225 طن فوسفات و7783 طن يوريا و5539 طن رمل و4671 طن كوارتز.

وقال المركز- في بيان اليوم الأربعاء- إن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36131 طنا تشمل: 6500 طن ذرة و12227 طن خردة و4717 طن ابلاكاش و5586 طن حديد و7101 طن قمح.

كما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 701 حاوية مكافئة تشمل: خضروات "بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد مشكل" وحاصلات زراعية "كركديه وبردقوش وبصل وبقدونس وثوم وريحان وبرسيم حجازي" وفواكه "برتقال وفراولة وعنب" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وماليزيا وإيطاليا وسنغافورة وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا.

كذلك بلغ عدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1499 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45785 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5125 شاحنة.

وكانت أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة، و4802 شاحنة خلال أمس الثلاثاء.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة- فى بيانها- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23380 طنا، فيما بلغت حركة الوارد 36573 طنا، وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 808 حاويات مكافئة تشمل خضراوات "بطاطس وبطاطا وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل" وحاصلات زراعية "كركديه وليمون وبصل وفول" وفواكه "برتقال وفراولة وعنب" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والصين وإسبانيا وهولندا واليونان وسنغافورة وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وسريلانكا وسلوفينيا.