481 إصابة جديدة و36 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

سجلت السلطات الصحية الأوكرانية 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و241 ألفا و698 حالة.

وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء: "إنه في 14 يوليو، سجلت أوكرانيا 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي".

وأوضح أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع عدد ضحايا الإصابة بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و640 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و178 ألفا و279 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

كما ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و757 ألفا و447 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و48 ألفا و243 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

