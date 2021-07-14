الفلبين تمدد حظر السفر مجددا لمنع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين اليوم الأربعاء تمديد حظر السفر مرة أخرى بهدف منع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية عن المتحدث باسم القصر الرئاسي هاري روك قوله إن حظر السفر الذي كان من المقرر أن ينتهي في 15 يوليو الجاري سيبقى ساري المفعول حتى 31 من الشهر ذاته.

وأضاف المتحدث بأن حظر السفر يشمل المسافرين القادمين من عدة دول من بينها نيبال وسريلانكا والهند وباكستان وبنجلاديش.

ويستثني حظر السفر جهود إعادة المواطنين إلى أرض البلاد حيث قال مسئولون في وقت سابق إن العمال الفلبينيين العاملين في الخارج والراغبين في العودة إلى ديارهم يجب عليهم الاتصال بالسفارة أو وكالات التوظيف الخاصة بهم حتى يمكن ترتيب رحلات خاصة لهم.

وقد أعادت السلطات الفلبينية في شهر يونيو الماضي الاستخدام الإلزامي لدروع الوجه في الأماكن العامة كإجراء احترازي إضافي لمنع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

