رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين أعمال العنف في جنوب إفريقيا

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بأشد العبارات تصاعد العنف في جنوب إفريقيا الذي أسفر عن مقتل مدنيين ومشاهد مروعة لنهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك تعليق الأعمال الأساسية والخدمات في مقاطعتي كوازولو ناتال وجوتنج وأجزاء أخرى من البلاد.

وتقدم رئيس المفوضية -في بيان اليوم الأربعاء- بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل والكامل للجرحى.

وحث رئيس المفوضية على إعادة النظام والسلام والاستقرار بشكل عاجل في البلاد مع الاحترام الكامل لسيادة القانون، مشددا على أن عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له آثار وخيمة ليس فقط في البلاد ولكن في المنطقة ككل.

وجدد التأكيد على التضامن الكامل والثابت لمفوضية الاتحاد الأفريقي مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا

وكانت ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب فى جنوب إفريقيا، عقب سجن رئيس البلاد السابق "جاكوب زوما" إلى 32 قتيلًا، وفقا لفرانس برس.

وجرى تسجيل مقتل 22 شخصًا إضافيًا فى أعمال الشغب بالبلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32.

وأضافت الوكالة أن الحصيلة ارتفعت فى مقاطعة "كوزاولونانتال" شرقى البلاد إلى 26 قتيلًا فى مقابل أربعة أمس الإثنين، يضاف إليهم ستة قتلى فى منطقة "جوهانسبورج" ليصل العدد إلى 32 بعد تأكيد مقتلهم من رئيس البلاد "سيريل رامبوزا".

وكان "زوما" موجودًا منذ الخميس الماضى فى سجن "إستكورنت" الحديث الواقع فى منطقة "الزولو" قرب سلسلة جبال درايكنسبرج.

يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمًا بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية فى فبراير الماضى بتقديم أدلة للتحقيق فى فساد خلال فترة حكمه التى استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنًا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.

وكان الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، سلم نفسه نهاية الأسبوع الماضي لقضاء فترة سجنه 15 شهرًا، وفق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بتاريخ 29 يونيو.

وذكر موقع "أي أو إل" الجنوب إفريقي: أن الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما رفض استبعاد اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية لتنظيم الترتيبات بين الحكم بسجنه لمدة 15 شهرًا والبت في طلبه بإلغاء الأمر.

وأخطر الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما المحكمة الدستورية أنه بناءًا على نتيجة محاولته أمام المحكمة العليا في بيتر ماريتسبورج لتعليق أمر القبض عليه وإيداعه في السجن، بأن هناك احتمالات أخرى.

وجاء في إفادة خطية للرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما إلى المحكمة العليا أنه اعتمادًا على نتيجة ذلك وأي تطورات أخرى، فإن هناك احتمالًا باتخاذ إجراءات جديدة أو لاحقة أمام هذه المحكمة الموقرة بهدف تنظيم الوضع المؤقت بين إصدار الأمر السابق لهذه المحكمة والحكم النهائي.

وسيصدر بيكاسا مينجوني قاضي المحكمة العليا في بيتر ماريتسبورج، حكمه في طلب الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما بتعليق أوامر اعتقاله وإيداعه في السجن.