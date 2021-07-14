الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمليات التعليم» تتابع توزيع مظاريف امتحان «جبر وهندسة الثانوية»

غرفة العمليات
غرفة العمليات

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف اسئلة امتحان اسئلة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة الرياضية من مراكز توزيع الأسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث .

ووسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية، تتم عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو أمن وضابط شرطة لإجراء محضر تسلم لرئيس كل لجنة امتحانية .

وتنطلق اليوم الأربعاء، خامس أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأربعاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، ليبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ساعتين، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب .

ويبلغ اجمالي اعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، ويبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية .

وكان قد أدى أمس،  255 ألفا و353 طالبا طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 257 ألفا و145 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

قال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، الذين يظهرون بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. 

وأشار إلى أنه بالمتابعة مع مسؤلى من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء،  وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش  مقسمين كالتالي:

(أ‌) حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم: 

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة  بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم: 

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وأكد الدكتور رضا حجازى  أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.

وزارة الداخلية الشعب ضابط شرطة على مستوى الجمهورية الدكتور طارق شوقي منظومة مواقع التواصل الاجتماعي امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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