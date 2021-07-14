بدء توافد الملاحظين والمراقبين على لجان الثانوية العامة

تفتح لجان المدارس الثانوية أبوابها، بعد قليل في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، وبدء توافد الملاحظين والمراقبين علي اللجان، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة الرياضية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة الرياضية لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وتعقد الامتحانات مع اتباع الإجراءات الاحترازية وأجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول، وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.



يذكر أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت أمس عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمين كالتالي:

(أ‌) حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهما:

- الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

-الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة؛ نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني هي:

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية)، وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.