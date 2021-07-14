حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية الأربعاء 14 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الدلو

مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا ولا ينتقص من الكرامة.

صحيًا: تقيد بنصائح خبير التغذية بحذافيرها وطبقها بلا مخالفات ولكن تكون النتائج إلا كما تريد.

الميزان

مهنيًا: مهما تكن الظروف، لا تترك العصبية تسيطر عليك حتى لا تدفع الثمن غاليًا في العمل، ويستفيد أصحاب النيات السيئة.

عاطفيًا: محاولات الشريك للضغط عليك لن تنفع، ويجب أن تتعامل مع الأمر بروية وهدوء والتفكير في كل خطوة تريد أن تخطوها معه.

صحيًا: بعض الوقاية سيكون مفيدًا، وهذا ما ستلمسه في الأيام القليلة المقبلة.

الجوزاء

مهنيًا: لا تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل، في الحياة عوائق كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة.

عاطفيًا: علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، فتنسجم مع طباع الحبيب وتشعر أنك تتفق معه في معظم الأمور والنقاشات التي تدور بينكما.

صحيًا: الأمر الوحيد الذي لا تخلّ به هو ممارسة الرياضية يوميًا تحت أي ضغط أو ظرف.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

يعرف عن أصحاب الأبراج الهوائية ميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويفضل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد.

كما أنهم ماهرون في الأعمال الذهنية ومبدعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بمزاجهم المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم.